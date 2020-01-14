Росавиация прокомментировала ситуацию с полётами над Ираном
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- РИА Новости
Как отмечается, эти меры включают корректировку маршрутов и расписания полётов.
«Экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана», — говорится в сообщении.
Росавиация продолжает мониторинг ситуации и при необходимости готова дать дополнительные рекомендации российским эксплуатантам по мерам безопасности.
После крушения украинского Boeing в Тегеране ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.
Жертвами авиакатастрофы 8 января стали 176 человек. Позднее Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.