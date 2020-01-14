Росавиация прокомментировала ситуацию с полётами над Ираном

Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, эти меры включают корректировку маршрутов и расписания полётов.

«Экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана», — говорится в сообщении.

Росавиация продолжает мониторинг ситуации и при необходимости готова дать дополнительные рекомендации российским эксплуатантам по мерам безопасности.

После крушения украинского Boeing в Тегеране ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.

Жертвами авиакатастрофы 8 января стали 176 человек. Позднее Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.