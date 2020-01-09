Росавиация призвала усилить безопасность полётов на Ближний Восток

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Росавиация призвала авиакомпании принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полётов на Ближний Восток. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеграмму ведомства.
Росавиация призвала усилить безопасность полётов на Ближний Восток
  • РИА Новости

В Росавиации отметили, что в настоящий момент «в Ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, где совершают полёты воздушные суда гражданской авиации России, сложились условия, характеризующиеся дополнительными угрозами для безопасности полётов в связи с ведением активных боевых действий, а также сложной общественно-политической обстановкой».

В ведомстве предложили «рекомендовать эксплуатантам воздушных судов принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полётов с учётом оперативной обстановки в районе».

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полётов и туризма на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке, выпустив «десятки» ракет. Это стало ответом на убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

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