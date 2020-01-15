Россияне смогут консультироваться по диспансеризации по телефону

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Минздрав России сообщил, что россияне смогут бесплатно получить по телефону консультацию о порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.
Россияне смогут консультироваться по диспансеризации по телефону
  • АГН «Москва»

«По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой для более тесного взаимодействия с населением по вопросам диспансеризации в рубрикатор действующей с 2011 года горячей линии 8-800-200-0-200 добавлен специальный раздел», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

Отмечается, что граждане всех регионов смогут бесплатно позвонить на горячую линию с мобильного или стационарного телефона и получить консультацию квалифицированных специалистов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что более 2 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в 2019 году.

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