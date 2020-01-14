Более 2 млн жителей Подмосковья прошли медосмотры в 2019 году

Короткая ссылка
Более 2 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в 2019 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения региона Екатерину Огневу.
Более 2 млн жителей Подмосковья прошли медосмотры в 2019 году
  • © РИА Новости

В результате обследования почти 700 тыс. человек были признаны практически здоровыми, более 300 тыс. человек имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний и почти у 1,1 млн выявлены заболевания, требующие наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

«Это общеизвестный факт — заболевания на ранней стадии лучше и быстрее поддаются лечению. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры позволяют своевременно обнаружить болезнь и оперативно начать лечение. Только в 2019 году в ходе обследований у пациентов было впервые выявлено более 182 тыс. случаев различных заболеваний, в том числе 2659 случаев злокачественных онкологических заболеваний», — отметила Екатерина Огнева.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о диспансеризации в регионе, проведённой с января по октябрь 2019 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить