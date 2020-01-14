Более 2 млн жителей Подмосковья прошли медосмотры в 2019 году
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В результате обследования почти 700 тыс. человек были признаны практически здоровыми, более 300 тыс. человек имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний и почти у 1,1 млн выявлены заболевания, требующие наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.
«Это общеизвестный факт — заболевания на ранней стадии лучше и быстрее поддаются лечению. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры позволяют своевременно обнаружить болезнь и оперативно начать лечение. Только в 2019 году в ходе обследований у пациентов было впервые выявлено более 182 тыс. случаев различных заболеваний, в том числе 2659 случаев злокачественных онкологических заболеваний», — отметила Екатерина Огнева.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о диспансеризации в регионе, проведённой с января по октябрь 2019 года.