Более 2 млн жителей Подмосковья прошли медосмотры в 2019 году

Более 2 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в 2019 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения региона Екатерину Огневу.

В результате обследования почти 700 тыс. человек были признаны практически здоровыми, более 300 тыс. человек имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний и почти у 1,1 млн выявлены заболевания, требующие наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

«Это общеизвестный факт — заболевания на ранней стадии лучше и быстрее поддаются лечению. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры позволяют своевременно обнаружить болезнь и оперативно начать лечение. Только в 2019 году в ходе обследований у пациентов было впервые выявлено более 182 тыс. случаев различных заболеваний, в том числе 2659 случаев злокачественных онкологических заболеваний», — отметила Екатерина Огнева.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о диспансеризации в регионе, проведённой с января по октябрь 2019 года.