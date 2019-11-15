В Удмуртии подвели итоги диспансеризации за 10 месяцев 2019 года
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе ведомства, за этот период врачами было осмотрено 40 513 человек, из них 1376 — жители населённых пунктов.
По итогу профилактических мероприятий врачи выявили 24 тыс. заболеваний. В том числе:
8759 случаев болезней системы кровообращения;
438 случаев сахарного диабета;
375 случаев злокачественных новообразований, из которых 70,1% — на ранней стадии;
1118 случаев болезней органов дыхания;
2070 случаев заболеваний мочеполовой системы;
1425 случаев болезней органов пищеварения.
Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Демография».
В августе телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию с начала 2019 года.