В Удмуртии подвели итоги диспансеризации за 10 месяцев 2019 года

В Удмуртии подвели итоги диспансеризации с января по октябрь 2019 года, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за этот период врачами было осмотрено 40 513 человек, из них 1376 — жители населённых пунктов.

По итогу профилактических мероприятий врачи выявили 24 тыс. заболеваний. В том числе:

8759 случаев болезней системы кровообращения;

438 случаев сахарного диабета;

375 случаев злокачественных новообразований, из которых 70,1% — на ранней стадии;

1118 случаев болезней органов дыхания;

2070 случаев заболеваний мочеполовой системы;

1425 случаев болезней органов пищеварения.

Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Демография».

В августе телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию с начала 2019 года.