США расширили санкционный список по КНДР
- Reuters
Отмечается, что санкции введены против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.
Ранее сообщалось, что США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры.
11 января в КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации.
Как заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван, Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны.