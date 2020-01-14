США расширили санкционный список по КНДР

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Соединённые Штаты приняли решение расширить санкционный список по Северной Корее, сообщает пресс-служба Минфина США.
США расширили санкционный список по КНДР
  • Reuters

Отмечается, что санкции введены против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.

Ранее сообщалось, что США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры.

11 января в КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации.

Как заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван, Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны.

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