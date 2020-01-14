Трюдо обсудил с Трампом деэскалацию напряжённости на Ближнем Востоке

Премьер-министр Канады Джастин Трюд обсудил с президентом США Дональдом Трампом деэскалацию напряжённости на Ближнем Востоке.

«Я говорил с ним (Трампом. — RT) о необходимости деэскалации напряжённости», — сказал Трюдо в интервью телеканалу Global News, информирует ТАСС.

По его словам, в ходе беседы поднимался вопрос о необходимости получения семьями погибших при авиакатастрофе в Тегеране канадцев ответов на все вопросы относительно этой трагедии.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев рассматривает вариант созыва заседания Совета Безопасности ООН по сбитому 8 января в Иране украинскому самолёту Boeing 737, в результате чего погибли 176 человек.

Также сообщалось, что Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Ближнем Востоке.