Трюдо обсудил с Трампом деэскалацию напряжённости на Ближнем Востоке

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Премьер-министр Канады Джастин Трюд обсудил с президентом США Дональдом Трампом деэскалацию напряжённости на Ближнем Востоке.
Трюдо обсудил с Трампом деэскалацию напряжённости на Ближнем Востоке
  • Reuters

«Я говорил с ним (Трампом. — RT) о необходимости деэскалации напряжённости», — сказал Трюдо в интервью телеканалу Global News, информирует ТАСС.

По его словам, в ходе беседы поднимался вопрос о необходимости получения семьями погибших при авиакатастрофе в Тегеране канадцев ответов на все вопросы относительно этой трагедии.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев рассматривает вариант созыва заседания Совета Безопасности ООН по сбитому 8 января в Иране украинскому самолёту Boeing 737, в результате чего погибли 176 человек.

Также сообщалось, что Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Ближнем Востоке.

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