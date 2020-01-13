Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Ближнем Востоке

Американский лидер Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Ближнем Востоке.

«Вчера (12 января. — RT) президент Дональд Трамп поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель», — приводит ТАСС сообщение Белого дома.

Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Ливии, а также вопросы двусторонних отношений».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Меркель обсудили тему ситуации в Ливии и важность продолжения диалога с партнёрами по снижению напряжённости в стране и поддержке процессов под эгидой ООН.