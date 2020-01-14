Киев рассматривает вариант созыва заседания СБ ООН по авиакатастрофе
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«Это рассматривается. Но для начала мы должны выяснить — атака на наш самолёт была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность», — сказал он в интервью «Цензор.НЕТ»*.
По словам Данилова, Киев на данный момент не видит «попытки преднамеренной атаки», поскольку большинство пассажиров были гражданами Ирана.
Ранее ООН призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».
Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.
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