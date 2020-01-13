Иран выдал визы всем канадским специалистам по делу Boeing

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Иранские власти выдали визы всем канадским специалистам, которые прибудут в Тегеран для участия в расследовании крушения украинского самолёта, сбитого КСИР 8 января.
Иран выдал визы всем канадским специалистам по делу Boeing
  • РИА Новости

«Все визы получены. Команда в полном составе прибудет в Тегеран позже сегодня. Встреча Международной координационной группы состоится в четверг в канадской резиденции в Лондоне», — написал в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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