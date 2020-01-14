СБ ООН обсудит расследование инцидента в сирийской Думе 20 января

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Члены Совета Безопасности ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил пресс-секретарь постпредства России при организации Фёдор Стржижовский.
СБ ООН обсудит расследование инцидента в сирийской Думе 20 января
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«Россия выступила с инициативой созыва встречи членов СБ ООН по «формуле Арриа» для обсуждения ситуации вокруг доклада ОЗХО по инциденту в городе Дума (САР) 7 апреля 2018 года», — цитирует его РИА Новости.

По словам Стржижовского, темой встречи станет расследование этого инцидента миссией ОЗХО по установлению фактов.

Также он отметил, что заседание назначено на вторую половину дня 20 января.

Ранее стало известно, что, согласно документам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованным порталом WikiLeaks, токсикологи, проводившие экспертизу для ОЗХО, отвергли версию об отравлении хлором в сирийском городе Дума.

1 марта ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, где утверждается, что при атаке использовалось «токсическое химическое вещество… вероятно, хлор». 

В конце ноября WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников ОЗХО, которое тот направил своему начальству в июне 2018 года. В нём он заявил о серьёзных искажениях фактов в процессе подготовки доклада об итогах расследования предполагаемой химатаки.

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