WikiLeaks: проводившие экспертизу для ОЗХО отвергли версию об отравлении хлором в Думе

Токсикологи, проводившие экспертизу для Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отвергли версию об отравлении хлором в сирийском городе Дума. Это следует из четырёх слитых документов организации, которые опубликовал портал WikiLeaks.

Также в слитой переписке есть информация о том, что руководство ОЗХО отдало приказ удалить из внутренней базы документов инженерный доклад, в котором «химическая атака» в Думе была названа постановкой.

Это четвёртая партия документов по данному инциденту, которую публикует WikiLeaks.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованную переписку сотрудников миссии ОЗХО по установлению фактов с руководством техсекретариата и его отдельных подразделений.

«В этой переписке, как следует из опубликованных данных, выражались недоумение и озабоченность тем, что данные экспертов, которые работали непосредственно в Думе, были просто-напросто проигнорированы, а сами они фактически отстранены от работы над окончательным вариантом соответствующего доклада... В этой связи достоверность выводов (ОЗХО. — RT) можно смело поставить под сомнение», — сказала она на брифинге.

В конце ноября WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников ОЗХО, которое тот направил своему начальству в июне 2018 года. В нём он указывал, что в процессе подготовки доклада об итогах расследования предполагаемой химатаки были допущены серьёзные искажения фактов.

1 марта ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось «токсическое химическое вещество… вероятно, хлор».

Запад обвинил Дамаск в химатаке. В качестве доказательств приводились кадры организации «Белые каски» с жителями Думы, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России неоднократно заявлял, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары.