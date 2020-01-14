Помпео заявил о сотрудничестве с Ираком по возможному сокращению войск

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о сотрудничестве Соединённых Штатов с властями Ирака по вопросу уменьшения присутствия американских войск в стране.

«Как в конечном итоге будет выглядеть ситуация с нашими войсками, будет решено в Ираке. Мы будем работать вместе с должным образом избранными лидерами в Ираке, чтобы прийти к решению», — цитирует Помпео РИА Новости.

Он отметил, что по итогам может быть достигнуто уменьшение присутствия американских войск и риска США при продолжении Соединёнными Штатами достижения своих целей в регионе, в том числе в Ираке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.

5 января иракский парламент проголосовал за вывод с территории государства иностранных войск. Позже Трамп пригрозил Ираку санкциями.