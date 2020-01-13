В Совфеде оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения города
- АГН «Москва»
«Варшава всё время пытается переписывать исторические события. Они даже в советское время демонстрировали неуважение к нашей общей истории. Тем не менее я убеждён в том, что мировое сообщество, которое не ангажировано и стремится объективно оценивать историю, не понимает и не одобряет поведения поляков», — считает сенатор.
По его словам, подобное поведение не способствует усилению авторитета Польши на мировой арене.
«Политику стоит строить на основе позитива, взаимных побед и достижений. Победа над немецко-фашистскими захватчиками — общее достижение, и мы даём объективные оценки нашему прошлому», — заключил он.
Ранее в Варшаве заявили, что 17 января — день освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков — не отмечается на официальном уровне.
Как заявила представитель городских властей, при этом в администрации зарегистрировали два уличных мероприятия, организуемых частными лицами.
Также ожидается, что представитель Варшавы 17 января возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата по приглашению союза солдат Войска польского.