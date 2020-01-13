Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города

В Варшаве заявили, что 17 января — день освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков — не отмечается на официальном уровне, однако в администрации зарегистрировали два уличных мероприятия, организуемых частными лицами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской пресс-службы.

«Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве», — сказала она.

При этом собеседница добавила, что представитель Варшавы 17 января в 11:00 возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата по приглашению союза солдат Войска польского.

Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы. 13 февраля отметят годовщину освобождения Будапешта, а 4 и 13 апреля — Братиславы и Вены.

2 мая состоится салют в честь взятия Берлина. Последним освобождённым европейским городом была Прага. Для неё праздничный фейерверк запустят в День Победы — 9 мая.