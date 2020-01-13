Австралия выделит $35 млн на восстановление природы после пожаров

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Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы страны после лесных пожаров. 

«Сегодня я объявила о выделении 50 млн австралийских долларов ($34,8 млн) в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу учёных, экологов и общественных организаций», — написала в Twitter министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.

Ранее стало известно, что более миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии.

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов в беседе с НСН прокомментировал данные сообщения.

Также сообщалось в результате лесных пожаров в Австралии погибли 27 человек.

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