Дроздов оценил сообщения о гибели более 1,2 млрд животных в Австралии

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о гибели 8,4 млн га леса и более 1,2 млрд животных от пожаров в Австралии.

По его словам, цифры ни о чём не скажут, если не будет информации, о каких именно животных идёт речь.

«Даже если говорится о животных в обычном, бытовом понимании — то есть только о млекопитающих и птицах, то даже их не очень легко подсчитать, потому что мелких очень много, и их число никогда не было известно и досконально подсчитано. Конечно, очень много животных погибло и восстановление популяции требует большого времени», — отметил Дроздов.

Он также добавил, что трагическое происшествие такого масштаба произошло в Австралии впервые и стало огромным бедствием для местных жителей.

Ранее австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что в течение следующих двух лет власти страны выделят не менее 2 млрд австралийских долларов (около $1,4 млрд) на восстановление Австралии после лесных пожаров.

Масштабные лесные пожары на юго-востоке Австралии продолжаются с октября 2019 года.