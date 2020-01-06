В Австралии выделят около $1,4 млрд на восстановление после пожаров

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что в течение следующих двух лет власти страны выделят не менее 2 млрд австралийских долларов (около $1,4 млрд) на восстановление Австралии после лесных пожаров.

Отмечается, что для этих целей в Австралии будет создан Национальный фонд по восстановлению после лесных пожаров.

Средства будут направлены на помощь местным властям, фермерам, производителям сырья. Также планируется инвестировать в программы в сфере здравоохранения.

«Мы обеспечим жизнеспособность и будущее этой страны, и мы сделаем это с помощью инвестиций в работу, которую необходимо провести», — сказал премьер страны.

Моррисон добавил, что ожидает от правительств австралийских штатов, что они будут направлять значительные средства на восстановление мостов, дорог и школ, разрушенных в результате пожаров.

Ранее в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов для борьбы с пожарами.

Масштабные лесные пожары на юго-востоке Австралии продолжаются с октября 2019 года.