В Австралии выделят около $1,4 млрд на восстановление после пожаров

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Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что в течение следующих двух лет власти страны выделят не менее 2 млрд австралийских долларов (около $1,4 млрд) на восстановление Австралии после лесных пожаров.
В Австралии выделят около $1,4 млрд на восстановление после пожаров
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Отмечается, что для этих целей в Австралии будет создан Национальный фонд по восстановлению после лесных пожаров. 

Средства будут направлены на помощь местным властям, фермерам, производителям сырья. Также планируется инвестировать в программы в сфере здравоохранения.

«Мы обеспечим жизнеспособность и будущее этой страны, и мы сделаем это с помощью инвестиций в работу, которую необходимо провести», — сказал премьер страны.

Моррисон добавил, что ожидает от правительств австралийских штатов, что они будут направлять значительные средства на восстановление мостов, дорог и школ, разрушенных в результате пожаров.

Ранее в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов для борьбы с пожарами.

Масштабные лесные пожары на юго-востоке Австралии продолжаются с октября 2019 года.

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