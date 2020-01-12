Число погибших из-за пожаров в Австралии достигло 27
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что в последние дни погода в охваченных огнём австралийских штатах Виктория и Новый Южный Уэльс изменилась, это позволило пожарным отойти от «тактики обороны» и «перейти к наступлению». Снизившаяся температура воздуха и слабый ветер позволили спасателям добиться определённого прогресса в тушении пожаров.
Ожидается, что погода будет оставаться благоприятной всю следующую неделю, однако любое ухудшение погодных условий позднее может привести к очередной активизации лесных пожаров.
Ранее стало известно, что более миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии.
Зоолог и телеведущий Николай Дроздов в беседе с НСН прокомментировал данные сообщения.