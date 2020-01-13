Трюдо посетил траурное мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе в Иране

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в траурном мероприятии в память о погибших в авиакатастрофе под Тегераном канадцах.

«Это общеканадская трагедия, и жители всей Канады сейчас скорбят вместе с вами», — приводит ТАСС слова премьер-министра.

Он отметил, что власти страны сделают все возможное, чтобы оказать необходимую помощь родным погибших в этой катастрофе.

Ранее Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.

8 января украинский пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице, в результате чего погибли 176 человек.

11 января в иранском Генштабе признали, что лайнер был сбит в результате человеческой ошибки.

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