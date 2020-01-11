Рухани и Трюдо обсудили авиакатастрофу в Тегеране
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт иранского лидера.
«С самого первого момента мы приложили все усилия, чтобы узнать причины этой аварии, и шаг за шагом, когда у нас будет появляться новая информация по этому поводу, мы будем делать её доступной для мировой общественности», — сказал Рухани.
По его словам, Иран готов взаимодействовать с другими странами в рамках международного права для выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
Трюдо приветствовал готовность Ирана к сотрудничеству в расследовании.
«Я также надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем больше сотрудничать по вопросу безопасности в регионе», — сказал он.
Ранее Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
8 января украинский пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице, в результате чего погибли 176 человек.
11 января в иранском Генштабе признали, что лайнер был сбит в результате человеческой ошибки.