Посол Великобритании вызван в МИД Ирана

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Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр вызван в Министерство иностранных дел Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Посол Великобритании вызван в МИД Ирана
  • Посол Великобритании в Иране Роб Макэйр / @HMATehran
  • Twitter

В воскресенье, 12 января, Tasnim сообщило, что в Тегеране был задержан британский посол в связи с участием в протестах, после того как Иран признал вину за сбитый украинский самолёт. Отмечалось, что дипломата отпустили, однако позднее он будет вызван для дополнительных разъяснений.

В своём Twitter Макэйр написал, что пришёл на поминальную службу в связи с крушением украинского пассажирского самолёта, чтобы отдать дань памяти погибшим.

По словам замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи, посол был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда заместитель министра узнал о его статусе.

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