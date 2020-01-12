Посол Великобритании вызван в МИД Ирана

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр вызван в Министерство иностранных дел Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В воскресенье, 12 января, Tasnim сообщило, что в Тегеране был задержан британский посол в связи с участием в протестах, после того как Иран признал вину за сбитый украинский самолёт. Отмечалось, что дипломата отпустили, однако позднее он будет вызван для дополнительных разъяснений.

В своём Twitter Макэйр написал, что пришёл на поминальную службу в связи с крушением украинского пассажирского самолёта, чтобы отдать дань памяти погибшим.

По словам замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи, посол был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда заместитель министра узнал о его статусе.