В Пентагоне отметили угрозу конкуренции со стороны России и Китая
- Reuters
«Нам необходимо смотреть на Китай, Россию и скорость, с которой они продвигаются. Китай, в частности, продвигается очень быстро. Поэтому мы должны удостовериться, что движемся так же быстро или быстрее, чем потенциальные оппоненты в лице Китая и России», — говорится в заявлении на сайте американского оборонного ведомства.
Как отметил Хайтен, в Пентагоне понимают, что ведомству необходимо «двигаться быстрее». Он подчеркнул важность лидерства в киберпространстве.
Ранее заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл сообщил, что Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента.
В декабре 2019 года заместитель министра обороны США Джон Руд заявил о возросшей угрозе со стороны России.