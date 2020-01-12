В Пентагоне отметили угрозу конкуренции со стороны России и Китая

Заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Пентагон должен развиваться «так же быстро или быстрее потенциальных оппонентов в лице Китая и России».

«Нам необходимо смотреть на Китай, Россию и скорость, с которой они продвигаются. Китай, в частности, продвигается очень быстро. Поэтому мы должны удостовериться, что движемся так же быстро или быстрее, чем потенциальные оппоненты в лице Китая и России», — говорится в заявлении на сайте американского оборонного ведомства.

Как отметил Хайтен, в Пентагоне понимают, что ведомству необходимо «двигаться быстрее». Он подчеркнул важность лидерства в киберпространстве.

Ранее заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл сообщил, что Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента.

В декабре 2019 года заместитель министра обороны США Джон Руд заявил о возросшей угрозе со стороны России.