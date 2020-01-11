Хейл: США видят в России изобретательного и жёсткого конкурента

Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента, заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

Об этом он сказал в интервью Болгарскому национальному радио.

«Я бы сказал, что Россия является конкурентом, достаточно жёстким, иногда изобретательным», — отметил Хейл.

При этом, по его словам, американский лидер Дональд Трамп неоднократно давал понять, что Соединённые Штаты выступают «за добрые отношения с Россией» и «держат открытыми двери к диалогу».

Хейл заявил, что США и Россия поддерживают каналы связи по вопросам, связанным с Украиной, Сирией, КНДР, Ближним Востоком, по контролю над вооружениями, двусторонними отношениями.

Также он напомнил, что США выступают против «Турецкого потока», поскольку данный проект, по мнению американской стороны, усиливает политическое влияние России в Европе.

8 января в Стамбуле лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии провели церемонию запуска газопровода «Турецкий поток», мощность которого составит 31,5 млрд куб. м в год.

Эксперт Евгений Бень в беседе с радио Sputnik оценил официальное открытие «Турецкого потока», назвав его принципиальным успехом.