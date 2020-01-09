Эксперт оценил открытие газопровода «Турецкий поток»
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«В Соединённых Штатах принимаются законы, нацеленные на достижение американского доминирования в поставках газа в Европу, открыто декларируется желание вытеснять конкурентов американского сжиженного газа… И всё же российский газ пошёл в Европу через Турцию: «Турецкий поток» — это очень серьёзный, принципиальный успех», — отметил он.
8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе «Турецкого потока».
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также прокомментировал запуск газопровода.