Эксперт оценил открытие газопровода «Турецкий поток»

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Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в беседе с радио Sputnik прокомментировал официальное открытие «Турецкого потока», назвав его принципиальным успехом.
Эксперт оценил открытие газопровода «Турецкий поток»
  • Reuters

«В Соединённых Штатах принимаются законы, нацеленные на достижение американского доминирования в поставках газа в Европу, открыто декларируется желание вытеснять конкурентов американского сжиженного газа… И всё же российский газ пошёл в Европу через Турцию: «Турецкий поток» — это очень серьёзный, принципиальный успех», — отметил он.

8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе «Турецкого потока».

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также прокомментировал запуск газопровода.

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