Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России

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Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил о возросшей угрозе со стороны России.
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
  • © Saul Loeb
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменные показания Руда комитету сената по вооружённым силам.

«Россия. На протяжении последнего десятилетия мы видели значительный рост этой угрозы», — указал он.

Руд отметил, что российская сторона проводит широкомасштабные учения, активно занимается своими ядерными силами и тратит значительные средства, чтобы не позволить противнику получить доступ в различные регионы мира.

Он добавил, что Москва значительно потратилась на кибернетические, космические и электронные методы ведения войны.

Ранее Министерство обороны США заявило, что Китай и Россия являются самыми серьёзными угрозами для Соединённых Штатов. 

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