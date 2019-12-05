Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил о возросшей угрозе со стороны России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменные показания Руда комитету сената по вооружённым силам.

«Россия. На протяжении последнего десятилетия мы видели значительный рост этой угрозы», — указал он.

Руд отметил, что российская сторона проводит широкомасштабные учения, активно занимается своими ядерными силами и тратит значительные средства, чтобы не позволить противнику получить доступ в различные регионы мира.

Он добавил, что Москва значительно потратилась на кибернетические, космические и электронные методы ведения войны.

Ранее Министерство обороны США заявило, что Китай и Россия являются самыми серьёзными угрозами для Соединённых Штатов.