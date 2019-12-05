Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменные показания Руда комитету сената по вооружённым силам.
«Россия. На протяжении последнего десятилетия мы видели значительный рост этой угрозы», — указал он.
Руд отметил, что российская сторона проводит широкомасштабные учения, активно занимается своими ядерными силами и тратит значительные средства, чтобы не позволить противнику получить доступ в различные регионы мира.
Он добавил, что Москва значительно потратилась на кибернетические, космические и электронные методы ведения войны.
Ранее Министерство обороны США заявило, что Китай и Россия являются самыми серьёзными угрозами для Соединённых Штатов.