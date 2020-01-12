CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
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По их данным, большинство военных скрывались в бункерах или были выведены с базы к 23:00 во вторник, 7 января. Ракетный обстрел был зафиксирован в 1:30 в среду, 8 января.
Уточняется, что военные США не знали, в какой форме будет проведена атака на базу.
Подполковник Стэйси Коулман назвал чудом отсутствие погибших и пострадавших среди американских военных, так как снаряды упали в нескольких метрах от бункеров.
По информации арабского дипломатического источника CNN, Ирак предупредил США о том, какие базы попадут под огонь.
3 января в окрестностях аэропорта в Багдаде в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
В ночь на 8 января иранская сторона объявила об операции возмездия за убийство Сулеймани. Иран выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.