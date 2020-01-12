CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

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Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Вооружённых сил США.
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
  • Reuters
  • © Bryan Woolston

По их данным, большинство военных скрывались в бункерах или были выведены с базы к 23:00 во вторник, 7 января. Ракетный обстрел был зафиксирован в 1:30 в среду, 8 января.

Уточняется, что военные США не знали, в какой форме будет проведена атака на базу.

Подполковник Стэйси Коулман назвал чудом отсутствие погибших и пострадавших среди американских военных, так как снаряды упали в нескольких метрах от бункеров. 

По информации арабского дипломатического источника CNN, Ирак предупредил США о том, какие базы попадут под огонь.

3 января в окрестностях аэропорта в Багдаде в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января иранская сторона объявила об операции возмездия за убийство Сулеймани. Иран выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.

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