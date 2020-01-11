Суд дал адвокатам Винника время на передачу дополнительных документов

Высший административный суд Греции дал адвокатам россиянина Александра Винника срок на подготовку дополнительных документов до 16 января.

«Ускоренный процесс принятия решения министром связан с необходимостью соблюдения максимального срока предварительного заключения в 30 месяцев», — цитирует РИА Новости представителя Министерства юстиции.

Отмечается, что адвокаты требовали отменить решение Министерства юстиции о выдаче Винника во Францию, США и Россию.

Уточняется, что, по греческой Конституции, человек не может находиться в предварительном заключении более 18 месяцев без обвинительного вердикта.

Ранее Александр Винник, задержанный в Греции, в беседе с RT выступил с просьбой позаботиться о его семье — детях и супруге.