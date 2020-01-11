Суд дал адвокатам Винника время на передачу дополнительных документов
- Reuters
«Ускоренный процесс принятия решения министром связан с необходимостью соблюдения максимального срока предварительного заключения в 30 месяцев», — цитирует РИА Новости представителя Министерства юстиции.
Отмечается, что адвокаты требовали отменить решение Министерства юстиции о выдаче Винника во Францию, США и Россию.
Уточняется, что, по греческой Конституции, человек не может находиться в предварительном заключении более 18 месяцев без обвинительного вердикта.
Ранее Александр Винник, задержанный в Греции, в беседе с RT выступил с просьбой позаботиться о его семье — детях и супруге.