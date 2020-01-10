ЕЭК рассмотрит вопрос запрета никотиносодержащих некурительных смесей
- РИА Новости
«В связи с заявлением председателя правительства России комиссия, безусловно, рассмотрит с участием государств — членов ЕАЭС эту проблему для принятия единого решения», — приводит РИА Новости заявление ЕЭК.
При этом в комиссии уточнили, что в настоящий момент в повестке заседаний органов ЕАЭС соответствующий вопрос не значится.
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев выступил с предложением полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории ЕАЭС.
В конце декабря Совфед одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю соответствующей продукцией.