ЕЭК рассмотрит вопрос запрета никотиносодержащих некурительных смесей

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует рассмотреть предложение запретить никотиносодержащие некурительные смеси на всей территории Евразийского экономического союза.

«В связи с заявлением председателя правительства России комиссия, безусловно, рассмотрит с участием государств — членов ЕАЭС эту проблему для принятия единого решения», — приводит РИА Новости заявление ЕЭК.

При этом в комиссии уточнили, что в настоящий момент в повестке заседаний органов ЕАЭС соответствующий вопрос не значится.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев выступил с предложением полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории ЕАЭС.

В конце декабря Совфед одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю соответствующей продукцией.