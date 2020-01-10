Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает Интерфакс.

«Нужно провести работу, чтобы от имени Российской Федерации, например, пошла инициатива в евразийскую коллегию. Если нужно, мы это рассмотрим на Совете глав правительств, и просто этот продукт воспретить, причём на территории всего Евразийского союза», — сказал глава правительства.

Он пояснил, что «если это останется где-то в другой стране, эту дрянь всё равно будут завозить».

Как отмечает агентство, заявление было сделано в ходе встречи Медведева с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Он поручил подготовить соответствующие решения.

Ранее Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

В конце декабря Совфед одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю соответствующей продукцией.