Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
- РИА Новости
Об этом глава кабмина написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета организовать внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации подобной продукции.
Ранее Совфед одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал RT об инициативе ввести уголовное наказание для продавцов некоторых видов некурительного табака.