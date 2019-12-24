Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий

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Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
  • РИА Новости

Об этом глава кабмина написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета организовать внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации подобной продукции.

Ранее Совфед одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал RT об инициативе ввести уголовное наказание для продавцов некоторых видов некурительного табака.

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