МИД Ирака вызвал иранского дипломата из-за обстрела военных баз
- globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении иракского МИД в Twitter.
«Временный поверенный был осведомлён об осуждении правительством Республики Ирак этих ударов, которые являются нарушением иракского суверенитета. Все заинтересованные стороны были призваны к сдержанности», — заявили в ведомстве.
3 января в окрестностях аэропорта в Багдаде в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
В ночь на 8 января иранская сторона объявила об операции возмездия за убийство Сулеймани. Иран выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.