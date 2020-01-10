МИД Ирака вызвал иранского дипломата из-за обстрела военных баз

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Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах Ирана и вручило ему ноту с осуждением ударов по военным базам на иракской территории.
МИД Ирака вызвал иранского дипломата из-за обстрела военных баз
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Об этом говорится в сообщении иракского МИД в Twitter.

«Временный поверенный был осведомлён об осуждении правительством Республики Ирак этих ударов, которые являются нарушением иракского суверенитета. Все заинтересованные стороны были призваны к сдержанности», — заявили в ведомстве.

3 января в окрестностях аэропорта в Багдаде в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января иранская сторона объявила об операции возмездия за убийство Сулеймани. Иран выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.

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