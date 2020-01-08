Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Российский лидер Владимир Путин направил президентам Украины и Ирана Владимиру Зеленскому и Хасану Рухани телеграммы, в которых выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолёта в Тегеране.

«Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном», — заявили в пресс-службе Кремля.

Как отмечается, Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Российский президент также направил телеграмму Рухани. В ней он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в результате происшествия.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества», — подчеркнул глава Российского государства.

8 января Boeing 737 украинской авиакомпании вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение. По информации, опубликованной Киевом, на его борту находились 177 человек, все погибли.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко также опубликовал информацию о гражданстве погибших.

Подробнее — в материале RT.