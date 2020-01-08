В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.

«Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2 + 9 (экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3», — написал министр.

Он выразил соболезнования в связи с произошедшим и подчеркнул, что власти Украины продолжают расследование.

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Как заявили в СНБО, в самолёте находились 177 человек, в том числе 168 пассажиров, никто не выжил.

По предварительной информации, самолёт разбился из-за аварии двигателя.