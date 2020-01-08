В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
  • AFP

«Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2 + 9 (экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3», — написал министр.

Он выразил соболезнования в связи с произошедшим и подчеркнул, что власти Украины продолжают расследование.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Как заявили в СНБО, в самолёте находились 177 человек, в том числе 168 пассажиров, никто не выжил.

По предварительной информации, самолёт разбился из-за аварии двигателя

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