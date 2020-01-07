СМИ: войска США на Ближнем Востоке привели в повышенную боевую готовность

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Американские войска и системы ПВО на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за угрозы атаки на американские объекты.

Как сообщает CNN со ссылкой на два источника, американские разведчики увидели угрозу возможной атаки иранских БПЛА на объекты США.

«Появились указание на то, что нам необходимо отслеживать угрозы ещё более пристально, чем ранее», — заявил один из источников.

По данным другого, все батареи ЗРС Patriot и военные силы в Ближневосточном регионе находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Ранее сообщалось, что США начали переброску шести своих стратегических бомбардировщиков B-52 на базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане «на фоне растущей угрозы со стороны Ирана».

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада 3 января.

В связи с этим секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран подготовил 13 вариантов ответа Вашингтону на убийство Сулеймани.

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