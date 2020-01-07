США направили бомбардировщики ближе к Ирану
- globallookpress.com
Отмечается, что бомбардировщики были замечены при вылете с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана.
По данным телеканала, база находится на расстоянии 2300 миль (около 3700 км) от южной границы Ирана.
В Пентагоне ранее сообщали, что в прошлый раз, в мае 2019 года, группа бомбардировщиков была направлена в Катар, где пробыла несколько месяцев.
Ранее секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран подготовил 13 вариантов ответа Вашингтону на убийство Сулеймани.
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада 3 января.