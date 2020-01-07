США направили бомбардировщики ближе к Ирану

США начали переброску шести своих стратегических бомбардировщиков B-52 на базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане «на фоне растущей угрозы со стороны Ирана» после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что бомбардировщики были замечены при вылете с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана.

По данным телеканала, база находится на расстоянии 2300 миль (около 3700 км) от южной границы Ирана.

В Пентагоне ранее сообщали, что в прошлый раз, в мае 2019 года, группа бомбардировщиков была направлена в Катар, где пробыла несколько месяцев.

Ранее секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран подготовил 13 вариантов ответа Вашингтону на убийство Сулеймани.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада 3 января.