Политолог оценил решение Ирана признать Пентагон террористической организацией

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение парламента Ирана признать Министерство обороны США и американскую армию террористическими организациями.

Брутер заявил, что действия США усилили конфронтацию в регионе и повысили вероятность «более широкого столкновения».

Он подчеркнул, что Соединённым Штатам не удалось добиться своей цели в ситуации с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

«США не удалось решить главную задачу, которую они преследовали, — одержать значимую имиджевую победу. Скорее наоборот — они потерпели имиджевое поражение, дав всем понять, что именно они являются нежелательными оккупантами и именно они нарушают международное право самым решительным и грубым образом», — добавил эксперт.

При этом политолог считает, что США будут пытаться спровоцировать Иран на радикальные решения.

«Если Иран будет достаточно сдержан в своих дальнейших реакциях и будет ориентироваться на политическую часть, то Трампу и его команде придётся всё время от этого отбиваться. Безусловно, они (США. — RT) бы хотели, чтобы Иран их на что-то спровоцировал и они бы всё время устраивали погромы, силовые демонстрации. Но если им не дать этот козырь, то их ситуация будет в значительной степени неприятной», — заключил Брутер.

Ранее меджлис (парламент) Ирана единогласно проголосовал за признание Министерства обороны США и американской армии террористическими организациями после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Сулеймани был убит в ходе спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада 3 января.