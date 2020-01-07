В Польше готовят резолюцию о борьбе с «российской пропагандой»

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Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блонська заявила, что на ближайшем заседании парламента она намерена представить проект резолюции о борьбе с «российской пропагандой, клевещущей на Польшу».
В Польше готовят резолюцию о борьбе с «российской пропагандой»
  • АГН «Москва»

Об этом она написала в своём Twitter.

Кидава-Блонська заявила о необходимости вести «борьбу с ложью о Польше и истории».

«На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, клевещущей на Польшу», — сказала она.

Она предложила оппозиции и властям Польши ознакомиться с содержанием резолюции. По словам вице-спикера сейма, она «с удовольствием представит этот проект» президенту Польши Анджею Дуде.

«Давайте вместе покажем, что мы не согласны с переписыванием истории», — написала парламентарий.

24 декабря президент России Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньёй польского дипломата 1930-х годов Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал идею Адольфа Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

В связи с этим посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. По его словам, беседа была вполне корректной, но при этом носила жёсткий характер.

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