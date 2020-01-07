В Польше готовят резолюцию о борьбе с «российской пропагандой»
- АГН «Москва»
Об этом она написала в своём Twitter.
Кидава-Блонська заявила о необходимости вести «борьбу с ложью о Польше и истории».
«На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, клевещущей на Польшу», — сказала она.
Она предложила оппозиции и властям Польши ознакомиться с содержанием резолюции. По словам вице-спикера сейма, она «с удовольствием представит этот проект» президенту Польши Анджею Дуде.
«Давайте вместе покажем, что мы не согласны с переписыванием истории», — написала парламентарий.
24 декабря президент России Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньёй польского дипломата 1930-х годов Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал идею Адольфа Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
В связи с этим посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. По его словам, беседа была вполне корректной, но при этом носила жёсткий характер.