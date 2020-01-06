Помпео обсудил с Генсеком ООН события в Венесуэле и на Ближнем Востоке
- © Ting Shen/Xinhua
- globallookpress.com
Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
«Госсекретарь Майк Помпео говорил сегодня с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем и обсудил события в Венесуэле и на Ближнем Востоке», — говорится в пресс-релизе.
Глава Госдепа поблагодарил Гутерреша за усилия по дипломатическому урегулированию ситуации.
5 января лидера оппозиции Хуана Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы по результатам голосования членов парламента, на его место избрали депутата Луиса Парра.
США выступили с поддержкой Гуаидо.
МИД России признал законным избрание нового главы Нацассамблеи Венесуэлы.