Помпео обсудил с Генсеком ООН события в Венесуэле и на Ближнем Востоке

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем по ситуации на Ближнем Востоке и Венесуэле.
Помпео обсудил с Генсеком ООН события в Венесуэле и на Ближнем Востоке
  • © Ting Shen/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Госсекретарь Майк Помпео говорил сегодня с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем и обсудил события в Венесуэле и на Ближнем Востоке», — говорится в пресс-релизе.

Глава Госдепа поблагодарил Гутерреша за усилия по дипломатическому урегулированию ситуации.

5 января лидера оппозиции Хуана Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы по результатам голосования членов парламента, на его место избрали депутата Луиса Парра.

США выступили с поддержкой Гуаидо.

МИД России признал законным избрание нового главы Нацассамблеи Венесуэлы.

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