МИД России признал легитимным нового главу Нацассамблеи Венесуэлы

Россия считает законным избрание депутата Луиса Парры новым главой Национальной ассамблеи Венесуэлы вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Легитимная передача руководства парламентом будет способствовать политическому урегулированию в стране, заявили в российском МИД.

«Рассматриваем избрание нового руководства парламента как результат легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В Москве отметили необходимость диалога между всеми политическими силами Боливарианской Республики «без деструктивного вмешательства извне» для восстановления порядка в стране.

В МИД России напомнили, что оппозиция уже дискредитировала себя «громкими скандалами» и подтвердила свою несостоятельность.

«Оркеструемые внешними силами неуклюжие попытки внесения раскола и создания иллюзии двоевластия теперь уже внутри парламента Венесуэлы обречены», — подчеркнули в российском ведомстве.

Россия также призывает международное сообщество содействовать демократическому процессу в Венесуэле и предостерегает от насилия и разжигания конфронтации.

5 января Гуаидо сняли с поста спикера парламента Венесуэлы по итогам голосования и назначили вместо него Луиса Парру.

При этом сторонники Гуаидо заявили о его переизбрании на следующий срок.

США и Организация американских государств (ОАГ) выступили с поддержкой Гуаидо.