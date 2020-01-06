МИД России признал легитимным нового главу Нацассамблеи Венесуэлы

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Россия считает законным избрание депутата Луиса Парры новым главой Национальной ассамблеи Венесуэлы вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Легитимная передача руководства парламентом будет способствовать политическому урегулированию в стране, заявили в российском МИД.
МИД России признал легитимным нового главу Нацассамблеи Венесуэлы
  • РИА Новости

«Рассматриваем избрание нового руководства парламента как результат легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В Москве отметили необходимость диалога между всеми политическими силами Боливарианской Республики «без деструктивного вмешательства извне» для восстановления порядка в стране.

В МИД России напомнили, что оппозиция уже дискредитировала себя «громкими скандалами» и подтвердила свою несостоятельность.

«Оркеструемые внешними силами неуклюжие попытки внесения раскола и создания иллюзии двоевластия теперь уже внутри парламента Венесуэлы обречены», — подчеркнули в российском ведомстве.

Россия также призывает международное сообщество содействовать демократическому процессу в Венесуэле и предостерегает от насилия и разжигания конфронтации.

5 января Гуаидо сняли с поста спикера парламента Венесуэлы по итогам голосования и назначили вместо него Луиса Парру.

При этом сторонники Гуаидо заявили о его переизбрании на следующий срок.

США и Организация американских государств (ОАГ) выступили с поддержкой Гуаидо.

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