Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
- Reuters
«Поскольку вопрос о том, чтобы я дал показания, вновь стоит на повестке дня... я пришёл к выводу, что в случае, если сенат вызовет меня по повестке для дачи показаний, я готов сделать это», — говорится в опубликованном на его сайте заявлении.
19 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента Трампа.
Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с ФАН выразил мнение, что в сенате США заблокируют процесс импичмента Трампа.
Подробнее о процедуре — в материале RT.