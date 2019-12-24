Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

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Демократы в конгрессе США могут предъявить президенту Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента.

Согласно документу юридического комитета Палаты представителей, который был направлен в апелляционный суд столичного округа Колумбия, демократы намерены заслушать показания экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана и попытаться найти новые обстоятельства, которые могут указывать на «злоупотребления президента».

«Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отражённые в статьях, утверждённых Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента», — цитирует документ комитета ТАСС.

Ранее палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента президента страны.

Трамп прокомментировал итоги голосования, назвав их «продолжением крупнейшей охоты на ведьм в истории США». Он также потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.

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