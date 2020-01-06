Столтенберг: новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам срочного заседания Североатлантического совета призвал все стороны воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Столтенберг: новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден
  • Reuters

«Участники сегодняшней встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации, поскольку новый конфликт не выгоден никому, поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций», — говорится в его заявлении, которое приводит официальный представитель НАТО в Twitter.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас предложил созвать министров иностранных дел Евросоюза в связи с обострением отношений между Ираном и США на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани при ракетном обстреле американских военных вблизи аэропорта Багдада.

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа Вашингтона вывести американские войска с Ближнего Востока.

Лидер США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал Тегерану «быстрый и очень сильный удар» в случае нападения на американцев или американское имущество.

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