Столтенберг: новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам срочного заседания Североатлантического совета призвал все стороны воздержаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

«Участники сегодняшней встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации, поскольку новый конфликт не выгоден никому, поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций», — говорится в его заявлении, которое приводит официальный представитель НАТО в Twitter.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас предложил созвать министров иностранных дел Евросоюза в связи с обострением отношений между Ираном и США на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани при ракетном обстреле американских военных вблизи аэропорта Багдада.

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа Вашингтона вывести американские войска с Ближнего Востока.

Лидер США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал Тегерану «быстрый и очень сильный удар» в случае нападения на американцев или американское имущество.