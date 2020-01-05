Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает ТАСС.

Заседание назначено на 15:00 (17:00 мск).

Ожидается, что участники заседания обсудят обстановку в Ираке на фоне убийства у аэропорта Багдада в ночь на 3 января при ракетном обстреле США иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с операцией США в Багдаде.

5 января парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с международной коалицией во главе с США по борьбе с «Исламским государством»* и вывод иностранных войск из страны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.