Ирак подал жалобу в СБ ООН из-за операции США в Багдаде

МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что «агрессия США... и убийство высокопоставленных военных командиров Ирака и его союзника на иракской земле» нарушает суверенитет Ирака и условия присутствия американских войск в стране.

Ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

Кроме того, было решено отменить соглашение с международной коалицией по борьбе с «Исламским государством»*.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди заявил, что Багдад не давал разрешения на атаку Сулеймани.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.