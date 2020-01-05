Ирак подал жалобу в СБ ООН из-за операции США в Багдаде
- Reuters
Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
В документе отмечается, что «агрессия США... и убийство высокопоставленных военных командиров Ирака и его союзника на иракской земле» нарушает суверенитет Ирака и условия присутствия американских войск в стране.
Ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны.
Кроме того, было решено отменить соглашение с международной коалицией по борьбе с «Исламским государством»*.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди заявил, что Багдад не давал разрешения на атаку Сулеймани.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.