СМИ: Армия Хафтара взяла под контроль один из крупнейших районов Сирта

Короткая ссылка
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара взяла под контроль третий по величине район города Сирт. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
СМИ: Армия Хафтара взяла под контроль один из крупнейших районов Сирта
  • Reuters

Как отмечается, Сирт, расположенный в центре северного побережья Ливии, был почти полностью разрушен в 2011 году, когда сторонники Муаммара Каддафи противостояли оппозиционным силам.

Во время беспорядков после свержения Каддафи город был оккупирован «Исламским государством»* вплоть до 2016 года, когда контроль получило правительство национального согласия (ПНС).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС.

2 января турецкий парламент одобрил законопроект, разрешающий отправку армии в Ливию.

В ответ на это парламент востока Ливии, поддерживающий ЛНА, проголосовал за разрыв отношений с Анкарой.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить