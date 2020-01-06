СМИ: Армия Хафтара взяла под контроль один из крупнейших районов Сирта

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара взяла под контроль третий по величине район города Сирт. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как отмечается, Сирт, расположенный в центре северного побережья Ливии, был почти полностью разрушен в 2011 году, когда сторонники Муаммара Каддафи противостояли оппозиционным силам.

Во время беспорядков после свержения Каддафи город был оккупирован «Исламским государством»* вплоть до 2016 года, когда контроль получило правительство национального согласия (ПНС).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС.

2 января турецкий парламент одобрил законопроект, разрешающий отправку армии в Ливию.

В ответ на это парламент востока Ливии, поддерживающий ЛНА, проголосовал за разрыв отношений с Анкарой.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.