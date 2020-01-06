В Госдуме оценили угрозу Трампа ввести санкции против Ирака
- Reuters
Об этом Трамп заявил, комментируя решение парламента Ирака о выводе иностранных войск.
«Я думаю, что это традиционный американский способ воздействия на государство. Но в данной ситуации он вряд ли подействует, поскольку стремление освободиться от американских войск теперь сильнее, чем какие-то антисанкционные действия», — сказал Морозов.
Депутат отметил, что решение парламента Ирака «совершенно справедливое».
«Любое государство хочет освободиться от иностранного влияния, в том числе от присутствия иностранных войск на своей территории. США, конечно, своей выходкой дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке. И теперь вполне естественно ожидать «резких телодвижений». Никто с США больше церемониться не будет, так же как они не церемонятся в своих действиях на Ближнем Востоке», — добавил он.
Ранее Трамп пригрозил Ираку санкциями.