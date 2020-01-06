В Госдуме оценили угрозу Трампа ввести санкции против Ирака

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что в случае «враждебности» к Соединённым Штатам со стороны Багдада Вашингтоном будут введены санкции.

Об этом Трамп заявил, комментируя решение парламента Ирака о выводе иностранных войск.

«Я думаю, что это традиционный американский способ воздействия на государство. Но в данной ситуации он вряд ли подействует, поскольку стремление освободиться от американских войск теперь сильнее, чем какие-то антисанкционные действия», — сказал Морозов.

Депутат отметил, что решение парламента Ирака «совершенно справедливое».

«Любое государство хочет освободиться от иностранного влияния, в том числе от присутствия иностранных войск на своей территории. США, конечно, своей выходкой дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке. И теперь вполне естественно ожидать «резких телодвижений». Никто с США больше церемониться не будет, так же как они не церемонятся в своих действиях на Ближнем Востоке», — добавил он.

Ранее Трамп пригрозил Ираку санкциями.