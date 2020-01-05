Косачёв оценил решение парламента Ирака по выводу иностранных войск

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил решение парламента Ирака о прекращении соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством»* и выводе иностранных войск из страны.

«Меня эта новость по-настоящему вдохновляет. Здесь дело даже не в отношениях между Ираком и США, и даже не во взаимоотношениях внутри международной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Дело в том, что парламент Ирака исчерпывающим образом демонстрирует, как нация должна уважать своё собственное национальное достоинство и защищать свой суверенитет», — сказал он.

Сенатор отметил, что подобное решение парламента — это «оперативная адекватная реакция» на действия Соединённых Штатов, которые «радикальным образом нарушили суверенитет Ирака».

«Известно, что американское военное присутствие в Ираке было предметом двусторонней договорённости и носило строго определённые рамки. И иракцы соглашались на присутствие американских военных на своей территории исключительно в интересах противодействия террористической угрозе. Через устранение Сулеймани американцы, очевидно, вышли за пределы этой договорённости, они уничтожили человека, который был последовательным противником ИГИЛ», — заключил Косачёв.

Ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.