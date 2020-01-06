Трамп оценил возможность публикации разведданных по убийству Сулеймани

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Американский лидер Дональд Трамп оценил возможность обнародования разведданных, которые связаны с убийством иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Трамп оценил возможность публикации разведданных по убийству Сулеймани
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Мы можем это обсудить», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности раскрытия таких данных.

Вместе с тем президент заявил, что иранский генерал своими действиями привёл свою страну на «очень плохой и опасный путь».

3 января Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможном непропорциональном ответе Соединённых Штатов в случае атаки со стороны Ирана.

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