Трамп оценил возможность публикации разведданных по убийству Сулеймани
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
«Мы можем это обсудить», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности раскрытия таких данных.
Вместе с тем президент заявил, что иранский генерал своими действиями привёл свою страну на «очень плохой и опасный путь».
3 января Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.
Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможном непропорциональном ответе Соединённых Штатов в случае атаки со стороны Ирана.