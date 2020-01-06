ОАГ признаёт Гуаидо в качестве спикера парламента Венесуэлы

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Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро признаёт лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным председателем Национальной ассамблеи страны.
ОАГ признаёт Гуаидо в качестве спикера парламента Венесуэлы
  • Reuters

«Мы приветствуем переизбрание Хуана Гуайдо на пост председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы, который продолжит возглавлять переходное правительство», — написал Альмагро на своей странице в Twitter.

Также он отметил, что ОАГ осуждает «последовательные акты насилия» против Национальной ассамблеи и «отвергает любую узурпацию, которая противоречит конституционному порядку».

В воскресенье, 5 января, стало известно, что Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи по результатам голосования членов парламента, на его место избран депутат Луис Парра.

Позднее сторонники Гуаидо заявили, что он остаётся на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок.

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